رئيس الوزراء: نسعى لتعظيم قدرات مصر لتكون مركزا عالميا وإقليميا فى التجارة

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقده عددا من المشروعات التنموية فى محافظة الإسكندرية، أن الحكومة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير موانئ الإسكندرية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتعظيم قدرات مصر لتكون مركزا عالميا وإقليميا فى التجارة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذى الحالى للمشروعات التى تخدم المواطن فى مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتى بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل فى مختلف المشروعات والمخطط الزمنى لتنفيذها، لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة فى تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم فى مختلف القطاعات والمجالات.