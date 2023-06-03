منطقة شرق بورسعيد تستقبل اتحاد مصنعى السيارات فى إفريقيا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برئاسة Mike Whitfield مايك وايتفيلد، رئيس الاتحاد استشارى الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بمجموعة نيسان، وMartina Biene الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بمجموعة Volkswagen جنوب إفريقيا.

وفى بداية كلمته، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، دعم الحكومة المصرية لهذا القطاع خصوصا بعد إطلاق استراتيجية الدولة المصرية لصناعات السيارات وكذلك الحوافز الاستثمارية لتشجيع توطين هذه الصناعة والصناعات المغذية والمكملة لها.

وفى هذا السياق، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها فى خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025، حيث المقومات والموقع الفريد، خاصة مع تكامل المنطقة الصناعية مع ميناء شرق بورسعيد وسهولة النفاذ للأسواق المجاورة، مشيرا إلى الحوافز الاستثمارية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات التى أطلقتها الحكومة فى أكتوبر الماضى، مع تزايد حجم الطلب على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة فى السوق المحلية والإفريقية.

ومن جانبه، صرح المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، بأن الإمكانيات الهائلة التى تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات فى المنطقة.

وأضاف سعد إلى التطلع لدعم قطاع السيارات سعيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادى، من خلال التطوير الاستراتيجى وتعزيز الشراكات على الساحتين المحلية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية ونائب رئيس اتحاد AAAM عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات فى مصر، وأن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تبذل الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعى السيارات حول العالم للمساهمة فى مجمع مشترك لصناعة السيارات، حيث تتطلع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد إلى إنشاء منطقة متخصصة تتشارك فى نفس خطوات التصنيع (East Port Said Automotive Zone – EPAZ).

وعقب الاجتماع قام الحضور بجولة تفقدية فى ميناء شرق بورسعيد للتعرف على مقوماته، والذى تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث الكفاءة وفق تقرير البنك الدولى. كما تفقد الوفد رصيف الحاويات الذى تديره شركة قناة السويس للحاويات، ومحطة قناة السويس لتداول السيارات RORO التى يديرها تحالف دولى يضم كلًا من تويوتا تسوشو وإن واى كيه وبولوريه لوجيستيكس.

كما قام زار الوفد موقع الإنشاءات الخاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، والذى يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محلياً ومن ثم توطين الصناعة، حيث كان فى استقبال الوفد المهندس أحمد المفتى المدير العام لشركة NERIC، مؤكداً على أن الشركة لديها خطط طموحة لبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن شركة NERIC قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة هيونداى روتوم لتوريد 320 عربة مترو لخط الانفاق 2 و3 وجارى التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.

وعقب انتهاء الجولة الميدانية، عقد اجتماعا مع وفد الاتحاد بمشاركة باسل رحمى رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجمعة مدنى رئيس وحدة تصنيع السيارات بوزارة التجارة والصناعة، وحضور نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين وممثلى الشركات العالمية، ومن بينهم Gerhard Botha المدير العام لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا، وSharon Nishi العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وجنوب أفريقيا، وMarkus Thill الرئيس التنفيذى بشركة بوش فى المنطقة الإفريقية، وذلك لاستعراض استراتيجية صناعة السيارات فى مصر والحوافز التى تقدمها الحكومة لتعزيز وتوطين ذلك القطاع الواعد فى السوق المصرية.

يذكر أن اتحاد مصنعى السيارات فى إفريقيا يهدف إلى العمل مع الدول والمؤسسات فى القارة الإفريقية لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات وتعزيز قطاع السيارات فى جميع أنحاء القارة.