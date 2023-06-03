اجتماع لمتابعة تطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالى بالتعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





جاء الاجتماع فى إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى فى ضوء الإجراءات الحالية للتجهيز لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

فى بداية الاجتماع، أشار وزير التعليم العالى، إلى تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، جامعتى القاهرة وعين شمس، بإعداد خطة لتطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، بعد الانتهاء من أعمال الإزالات والتوسعات التى تمت بالطريق.

وأضاف عاشور، أن فريق عمل مشترك من كليتى الهندسة بجامعتى القاهرة وعين شمس، وضع تصور حضارى لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى باتجاه المتحف المصرى الكبير، وذلك فى ضوء التجهيز لافتتاحه، خصوصا وأن الطريق الدائرى يعد أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، موضحا أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول تنفيذ المشروع من خلال فريق العمل المشترك بين الجامعتين.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بكليتى الهندسة بجامعتى عين شمس والقاهرة، مشيرا إلى أهمية الوصول إلى تصور نهائى للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير المشروع.

وتناول الاجتماع عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى، وذلك وفقا للدراسة المقدمة من الفريق المشترك من كليتى الهندسة بالجامعتين.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حسام الدين عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور طارق إبراهيم نصر مدير مركز دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتورة إنجى البرملجى أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة أمنية ممدوح أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى كان قد عقد عدة اجتماعات مع الدكتور أيمن عاشور وعمداء كلية الهندسة بجامعتى القاهرة وعين شمس لوضع تصور حضارى لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى وذلك ضمن أعمال التجهيز لافتتاح المتحف المصرى الكبير ، حيث يعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف، ووجه باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائرى، تمهيدا لبدء أعمال المشروع.