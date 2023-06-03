30 يونيو- تحديات ضخمة نجحت الدولة فى تجاوزها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت الأزمة الأكثر إلحاحا هى الخروج من حالة التشاؤم والتشرذم، بعد الأحداث التى رآها جميع المصريين، إزاء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، وقبلها منذ عام 2011.

كما أنفقت الدولة المصرية ملايين الجنيهات، من أجل إنقاذ البلاد فى السنوات الأخيرة، بعد وجود أزمات اشتدت مع وصول الجماعية الإرهابية للحكم.

وفى عهد الجماعة الإرهابية كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، ومع وصول الرئيس السيسى للحكم، بدأ فى حلها وإنفاق الملايين من الجنيهات لاستعادة الكهرباء عافيتها، وهو ما لامسه المواطنون ذلك بشكل واضح.

كما كانت هناك تحديات كبيرة، فى التعليم وقطاع الطرق وغيرها من التحديات التى تعمل الدولة على حلها من أجل النهوض بمصر.