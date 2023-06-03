30 يونيو- مشروعات عملاقة لخدمة المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونجحت الدولة فى تنفيذ مشروعات عملاقة فى جميع المجالات، ففى مجال النقل تم مد خطوط شبكة المترو، وتنفيذ مشروع حياة كريمة فى الريف المصرى لخدمة الأهالى. كما تم نقل سكان العشوائيات لمناطق آدمية، ومشروعات الكهرباء التى نجحت فى القضاء على الانقطاعات وجعلت انقطاع الكهرباء ذكرى فى الماضى، إضافة إلى مبادرات الصحة لتوفير خدمة صحية للمصريين، وأيضا تم تطوير التعليم.

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