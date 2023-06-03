حى الأسمرات.. حلم الحياة الكريمة يتحقق لسكان العشوائيات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إحدى سكان منطقة الدويقة سابقا، إنها كانت تعيش فى الدويقة منذ 7 سنوات، متابعة: "كنا بنخرج من البيوت عشان نجيب ميّه، ومفيش أماكن ترفيه للأطفال، وكانت المدارس بعيدة، وكنا بنمشى كتير عشان نجيب حاجات البيت".
واستطردت: "أنا حاليا من سكان حى الأسمرات، وكنت داخلة وخايفة المكان، جينا يوم 5 أكتوبر 2017، واستلمنا بالليل، وكل واحد كان بيجرى على شقته، أنا عن نفسى كنت عايزة أسجد لربنا ومكنتش متخيلة".
كما استعرضت جهود توعية المواطنين بالمشروعات وكيفية الاستثمار، إضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات.
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