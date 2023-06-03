الكاميرا الخفية.. عمال العاصمة الإدارية يردون على شائعات «الفنكوش» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان: "الكاميرا الخفية مع أحمد رأفت"، حاول رأفت إقناع العمال بإجراء فيلم تسجيلى عن العاصمة الإدارية الجديدة، وطلب من العمال قراءة بعض الأوراق المكتوبة للظهور على شاشة التلفزيون، وتبين أن الأوراق تحتوى على عدد من الشائعات الخاصة بأعمال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مثل كونه "مشروع فنكوش".
ورفض العمال كل ما يقال عن العاصمة الإدارية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أوضح أحد العمال أن العاصمة الإدارية ليست مشروع "فنكوش" وإنما مشروع ضخم سوف يستفيد منه الجميع.
فيما قال آخر، إن العاصمة الإدارية وفرت فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، وقال آخر: "نعمل فى أمن وأمان، ووفرت لنا فرص عمل، وفتحت منازل الآلاف".
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