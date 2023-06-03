- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأدى صلوات عشية العيد، أمس الأول، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وألقى كلمة عن "بركات العيد لمصر والكنيسة"، وسط حضور شعبى كثيف.
كما صلى الأنبا تيموثاوس قداس العيد، أمس، فى الكنيسة ذاتها.
يذكر أن منطقة تل بسطة الأثرية (مدخل مدينة الزقازيق حاليًا) هى أولى محطات مسار العائلة المقدسة لدى وصولها مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تل بسطة».. احتفال الزقازيق بعيد دخول المسيح مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.