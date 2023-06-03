«تل بسطة».. احتفال الزقازيق بعيد دخول المسيح مصر

جدة - نرمين السيد - وأدى صلوات عشية العيد، أمس الأول، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وألقى كلمة عن "بركات العيد لمصر والكنيسة"، وسط حضور شعبى كثيف.

كما صلى الأنبا تيموثاوس قداس العيد، أمس، فى الكنيسة ذاتها.

يذكر أن منطقة تل بسطة الأثرية (مدخل مدينة الزقازيق حاليًا) هى أولى محطات مسار العائلة المقدسة لدى وصولها مصر.