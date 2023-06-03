توقعات المرحلة الثانية لـ تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يونيو 2023 05:26 مساءً - زاد البحث عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، وذلك من قبل طلاب الشهادة الإعدادية 2023، بعد إعلان اعتماد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بنسبة نجاح 85.1%، متسائلين عن تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة المرحلة الثانية.

تنسيق الشهادة الإعدادية 2023

وجاءت تساؤلات وقلق الطلاب بسبب أن نسبة نجاح الطلاب للعام الدراسي 2022/2023 أعلى من أعلى من العام الماضي بنسبة 2%، فقد سجلت العام الماضي نحو 83%.



تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة المرحلة الثانية

يسعوا أغلب طلاب الشهادة الإعدادية إلى دخول الثانوي العام، ويتم الالتحاق بالثانوي العام من خلال درجة تنسيق تعلن عنها المحافظة، وجاء تنسيق المرحلة الأولى في محافظة القاهرة خلال العام الماضي 240 درجة، وبعد ذلك جاء في المرحلة الثانية 235 درجة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام مرتفع عن العام الماضي نتيجة زيادة نسبة النجاح.



تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة ونسبة النجاح

يخضع تحديد تنسيق الشهادة الإعدادية وفقا لنسبة النجاح، وكلما كانت نسبة النجاح مرتفعة كلما كان تنسيق الثانوية العامة مرتفعة والعكس، ويحدد التنسيق وفقا لعدد الفصول في المدارس.

التنسيق بوابة دخول الثانوي العام

يخص تنسيق المحافظة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وإذا كان لديه الرغبة للانتقال إلى إدارة تعليمية أخرى، فهذا يتطلب منه أن يكون حاصل على نسبة 98%.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة

واعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 85.1%، فقد وصل عدد المتقدمين للامتحان 190 ألف و533 طالبا، حضر منهم 184 ألف و352 طالبا، ونجح 156 ألف 799 طالبا، وصلت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع إلى 100%.

بينما الطلاب المكفوفين وصلت نسبة النجاح إلى 88%، وبالنسبة للمدارس الدولية فقد وصلت نسبة النجاح إلى 97.1%، أما نسبة النجاح في المدارس المهنية وصلت إلى 54.9%، ووصلت نسبة نجاح الإعدادية الرياضية إلى 74.3%.



خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

- الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة من هنــــــــــا.

- الضغط على نتتيجة الشهادة الإعدادية.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.