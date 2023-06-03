إطلاق حملة خدمية وتوعوية مجانية لصحة المرأة النفسية بـ22 محافظة

جدة - نرمين السيد - تأتى الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة ورش تدريبية، حضرها نحو 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفنيى تثقيف صحى وإحصاء، ومسئولى تدريب من المستشفيات، تحت شعار (نفسيتك أولا)، وذلك فى إطار الاستعداد للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، والتى تقدم خدماتها من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التى تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات التى تستدعى حالتهن لتلقى الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

من جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، إن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، لا سيما فى الحديث عن صحة المرأة النفسية، انطلاقا من أن المرأة نصف المجتمع، وهى الأم والأخت والزوجة، وهى شريك فعال فى صنع القرارات التنموية للمجتمع، ومن المهم أن تتمتع بصحة مثالية، ما يسهم فى رفع جودة الحياة.