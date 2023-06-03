السيدة انتصار السيسى تودع قرينة الرئيس الأمريكى (صور)

جدة - نرمين السيد - ووصلت جيل بايدن إلى القاهرة فى زيارة تستمر لمدة يومين، قادمة من دولة الأردن، بعد حضور حفل زفاف ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، والأميرة رجوة الحسين.

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