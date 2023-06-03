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سفارة أمريكا بالقاهرة: زيارة جيل بايدن لمصر أعطتها لمحة لما تقدمه "أم الدنيا"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يونيو 2023 06:30 مساءً - أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم السبت أن زيارة السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى مصر أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه "أم الدنيا"، من الانخراط مع الشباب في مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية وزيارة الجامع الأزهر إلى رؤية التاريخ الغني للأهرامات عن كثب.

 

وأضافت السفارة الأمريكية - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "شهدت جيل بايدن مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة".

 

كما نشرت السفارة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تسجل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي إلى مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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