البيئة تطلق حملة «حكاوى من ناسها» من محمية وادى دجلة لدعم الاستثمار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والسفيرة بولى ايوانو سفيرة قبرص، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة غادة شلبى مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، وممثلى البنك الأهلى المصرى الشريك الإستراتيجى للحملة، وعدد من الإعلاميين وأصحاب المصلحة فى صناعة السياحة وصناع محتوى السفر وصانعى الأفلام. وقال وزيرة البيئة، إن اطلاق الحملة يأتى ضمن احتفال الوزارة هذا العام باليوم العالمى للبيئة، والذى يأتى بشكل مختلف، حيث يمتد على مدى أسبوع من 3 إلى 10 يونيو برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان دعم الاستثمار البيئى، لالقاء الضوء على تعريفنا الحقيقى للاستثمار البيئى وهو الاستثمار فى البشر، سواء استثمار عادات وتقاليد وموروثات مجتمعات محلية أو أفكار مبتكرة للشباب، أو مشاركات لطلاب المدارس من خلال أنشطة تخص البيئة، ومشاركة القطاع الخاص الذى أصبح أكثر وعيا بأهمية البيئة، وحتى المواطن البسيط الذى انتهج سلوكا بيئيا مثل التحول لاستخدام اللمبات المتوفرة. وأضافت أن الأسبوع سيتضمن فاعليات فى مختلف المحافظات بمشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والشباب وطلاب المدارس. وتابعت أن إطلاق حملة "حكاوى من ناسها"، أنسب نموذج يمكن أن نبدأ به احتفالاتنا والتى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية فى صونها وحمايتها. وواصلت أن بداية فكرة تطوير المحميات الطبيعية منذ سنوات بدأت بهدف خلق أنشطة وخدمات لزوار المحميات، إلى جانب إدراك الدور المهم للمجتمعات المحلية لها فى إدارتها وتطويره، فتم إعلان محمية وادى دجلة فى 2019 "محمية بناسها" بمشاركة عدد من قبائل المجتمعات المحلية لمحميات مصر، واستثمار ما لديهم من تجارب وخبرات وموروثات وقص حكاياتهم الرائعة فى حفظ التنوع البيولوجى، انطلاقا من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر. وأشارت الوزيرة إلى تطور المفاهيم الخاصة بربط الطبيعة بالثقافة، فظهر فى العالم مصطلح جديد هو "الثقافة البيولوجية"، الذى يربط النظم الطبيعية بالنظم الثقافية، مضيفة أن ربط الإنسان بالأرض والمياه والبنات والحيوان كان مدخلا فى المناقشات التى شاركت بها أمس فى الاتحاد الإفريقى بإثيوبيا حول صياغة استراتيجية إفريقية للتنوع البيولوجى، خاصة بعد الدور الذى لعبته مصر بالشراكة مع كندا فى قيادة مفاوضات الإطار العالمى للتنوع البيولوجى فى ديسمبر الماضى. وأوضحت أن دمج المجتمعات المحلية هو عنوان المرحلة الثانية فى مسار وزارة البيئة نحو تعزيز السياحة البيئية، من خلال حملتها الإعلامية إيكو إيجيبت ECO EGYPT التى تستهدف تسليط الضوء على التجارب المميزة الذى يمكن معايشتها فى 13 منطقة للسياحة البيئية فى مصر، وقد ركزت المرحلة الأولى للحملة على البيئة البحرية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة المميزة من مختلف أصحاب المصلحة والشركاء فى اطلاق حملة "حكاوى من ناسها"، ودور فريق المحميات الطبيعية بالوزارة رجالا وسيدات، مشيرة لأهمية تعزيز فكر حماية الطبيعة واحترامها حتى نتجنب الردور القاسية من الطبيعة للممارسات السلبية بها وإهمالنا لها.

من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر UNDP، أن إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" اليوم من محمية وادى دجلة يقدم رسالة قوية خلال الاحتفال باليوم العالمى للبيئة 2023، وتعبر عن الشراكة القوية بين البرنامج ووزارتى البيئة والسياحة فى دعم السياحة البيئية المستدامة القائمة على تعزيز دور المجتمعات المحلية، من خلال عرض الحقائق والتجارب لأنشطة وممارسات على الأرض، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية فى صياغة حلول تقوم على الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحياتهم، وتمكينهم من الحفاظ على تراثهم الثقافى وعاداتهم وتقاليدهم، واشراكهم فى عملية صناعة القرار الذى يمس حياتهم بشكل مباشر بما يساهم فى تقاسم المنافع.

وأشار أليساندرو، إلى أن الشراكة البناءة بين البرنامج ووزارة البيئة لعبت دور مهم فى مدخل للإدارة الموارد الطبيعية القائمة على المجتمعات المحلية، والذى أبشر بنتائج ملهمة فى العديد من المحميات الطبيعية المصرية، وبدأ من دعم المجتمعات المحلية فى محمية سانت كاترين لتعزيز دورهم فى الحفاظ على النباتات الطبية، ثم تكررت التجربة فى محميات وادى الجمال والفيوم.

وأكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية أن حملة "حكاوى من ناسها" هى جزء من حملة إيكو إيجيبت ECO EGYPT والتى تعد الذراع الإعلامى لوزارة البيئة فى خطتها نحو الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية من خلال خلق منتج جديد للسياحة البيئية.

وقال إن حملة إيكو إيجيبت تهدف إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محورا أساسيا لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف عليوة أن "حكاوى من ناسها"، تستهدف السكان المحليين، حيث تركز على 11 قبيلة رئيسية تعيش داخل وحول المحميات الطبيعية المصرية، حيث تم العمل على محورين مهمين، أولهما الموروث الثقافى للسكان المحليين والقائم على كيفية التعايش والتعامل مع الطبيعة التى شكلت الموروث الثقافى لدى تلك القبائل، ما يجعلهم مصدرا لتعلم كيفية الحفاظ على الطبيعة، والمحور الثانى يشمل التنوع والتشابه بين ثقافة وعادات وتقاليد تلك القبائل من حيث اللغة والفنون والمأكولات والمنتجات المحلية وغيرها، لمساعدتهم للحفاظ على إرثهم الثقافى، ونشر ذلك على المستوى المحلى والدولى، وهو ما سيصب فى إطار التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى من خلال دمجهم فى منتج السياحة البيئية.

وشاهدت الوزيرة، خلال الاحتفال الفيلم الوثائقى للحملة، كما تفقدت نماذج للمنتجات التراثية لبعض المجتمعات المحلية، وافتتحت معرضا للصور الفوتوغرافية يوضح ملامح الحياة التقليدية لقبائل المجتمعات المحلية القاطنة بالمحميات الطبيعية، كما شاركت العديد من القبائل زوار الاحتفالية بعض عاداتهم التراثية من المشروبات والمأكولات، والملابس والحلى.

وتعد حملة حكاوى من ناسها تعد هى الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى والبيئى الغنى للمجتمع المحلى والتى يتم تنظيمها من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر وحملة إيكو إيجيبت، بهدف تنمية الوعى حول 11 مجتمعا محليا مختلفا يعيشون فى المناطق المحمية فى مصر وحولها بعرض الإرث الثقافى والأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية التى تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية والصور الشخصية بالشراكة مع شركة بلو كاميل ميديا Blue Camel Media، كذلك معرض للحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية وعروضا موسيقية حية.

وتغطى حملة حكاوى من ناسها 5 مناطق مختلفة فى جميع أنحاء مصر وهى منطقة جنوب سيناء وتشمل قبيلة الجبالية، قبيلة المزينة، قبيلة الترابين، وأهالى قرية الغرقانة كذلك منطقة جنوب البحر الأحمر ويتضمن قبيلة العبابدة، وقبيلة البشارية بالإضافة الى منطقة النوبة وتشمل النوبيين، ومنطقة الساحل الشمالى حيث قبائل مطروح وأخيرا منطقة الصحراء الغربية وتتضمن القبائل الأمازيغية وأهالى واحة الفرافرة وأهالى الواحات البحرية.

يذكر أن إيكو إيجيبت ECO EGYPT هى حملة وطنية تروج للسياحة البيئية فى المواقع البيئية والمواقع المحمية فى مصر، وقد طورت الحملة من قبل مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة فى مصر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) وبدعم مع البنك الأهلى المصرى (NBE) كشريك استراتيجى للحملة.