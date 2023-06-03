سكرتير المجمع المقدس: الدولة حريصة على إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - قال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، إنَّ الدولة حريصة على إحياء مشروع مسار العائلة المقدسة على أرض مصر، لأنه احتفال قومى يمس كل المصريين ويعم بالخير على بلدنا فى مجال السياحة الأثرية بوجه عام نفتخر كثيرًا بحضارتنا وآثارنا بتنوعها وتعددها ما بين فرعونى ومسيحى وإسلامى.





وأضاف "دانيا" فى حديثه مع الإعلامى شنودة فيكتور الذى يُعرض على قناة "coc"، اليوم السبت، أنه زار العديد من الآثار الإسلامية، لأنها جزء أصيل من مكونات الشخصية المصرية والقومية. وذكر أنه رغم وجود معوقات متنوعة لكن الدولة المصرية متحمسة جدًا للمشروع وتنفيذه على الوجه الأكمل، مطالبًا بضرورة تدريس التاريخ والهوية المصرية لأبنائنا بالشكل الذى يتناسب مع تاريخ مصر العظيم فى كل عصوره حتى نغرز الانتماء. وأوضح أنَّ قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حريص عند حديثه عن مصر بوجه عام أنَّ يحفظها، وتمنى أنَّ يكون الشباب أكثر جديًة وحرصًا على العمل وإحياء تاريخنا وحضارتنا لأنهم أمل الغد والمستقبل لكل الأديان والهويات المصرية.

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