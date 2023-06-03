المترو يمد ساعات العمل غدا من أجل جماهير مباراة الأهلي والوداد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يونيو 2023 09:30 مساءً - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، ان الخط الأخضر يجهز لماتش مهم غدا الأحد، حيث يلعب الأهلي المصري، الوداد المغربي غدا الساعة 9 مساء. وأضافت الشركة أنها ستقلل الفرق بين كل قطارين لخمس دقائق ونصف، والخط الأخضر الثالث سيعمل ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا للوصول أسرع وتشجع وقت أطول. وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 9 مساء. ونبهت شركة إدارة المترو، على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين. ويعتبر الخط الثالث للمترو أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة (21 نفقى – 2 سطحى – 11 علوى) وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم (الأولى " العتبة – العباسية " بطول 4.4 كم بعدد (5) محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون " بطول 7.7 كم وعدد (4) محطات نفقية - الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات "4 نفقية + 6 علوية") وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة. والخط الثالث للمترو هو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية.