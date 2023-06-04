4 مجمعات حكومية من إنشاء حياة كريمة فى برج العرب (صور)

جدة - نرمين السيد - قال طه زهير - رئيس رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن حياة كريمة أنشأت مجمع الخدمات الحكومية فى مدينة برج العرب، لتوفير جهد المواطنين، والمكون من دورين، الأول مركز تكنولوجى لمقابلة المواطنين، ومكون من 18 شباك شاملين جهات حكومية عديدة (تموين – شهر عقارى – تضامن اجتماعى – أحوال مدنية وبريد).





ويحتوى الدور الثانى على مكاتب الموظفين لفحص الطلبات وعودته مرة أخرى إلى الشباك للإستلام. وأضاف "زهير" أن إنشاء هذا المجمع يعد صرح كبير جداً، يوفر على المواطن الوقت ومصاريف الانتقالات والمجهود كون معظم الخدمات الحكومية متواجدة فى مكان واحد. ونوه أن حياه كريمة قد أنشاءت 4 مجمعات حكومية فى برج العرب فى 4 قرى، (أبو صير – الغربينيات – بهيج وبرج العرب القديم).

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