جدة - نرمين السيد - وقال مدير مديرية الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، تحت رعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.
يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن جميع التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة.
وأوضح أنه تردد على القافلة 1148 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وإحالة 34 حالة من بينهم؛ لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.
اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ3 حالات، فضلا عن إجراء 201 تحليل معملى وفحص 38 حالة بالأشعة و23 حالة أخرى بالسونار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن حياة كريمة.. فحص 1148 مواطنا خلال قافلة طبية بأحد مراكز دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.