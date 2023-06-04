ضمن حياة كريمة.. فحص 1148 مواطنا خلال قافلة طبية بأحد مراكز دمياط

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مديرية الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، تحت رعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتتضمن جميع التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضا وحدتين للأشعة.

وأوضح أنه تردد على القافلة 1148 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، وإحالة 34 حالة من بينهم؛ لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ3 حالات، فضلا عن إجراء 201 تحليل معملى وفحص 38 حالة بالأشعة و23 حالة أخرى بالسونار.