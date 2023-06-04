جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، الحاصل على جائزة النيل فى مجال العلوم الاجتماعية، إن الحوار الوطنى ليس ندوة اجتماعية أو صالونا ثقافيا، ويبحث عن مجالات التوافق والمساحات المشتركة.





وأضاف هلال، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الحوار الوطني جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة، وسيقدم حلول اجتماعية وتصورات لقوانين مختلفة ومنها المجال السياسى. وتابع : "رشحت لحائزة النيل للعلوم الاجتماعية قبل عامين وحدث انقسام بين أعضاء لجنة التحكيم.. ولقب الأستاذ الاجتماعى الأحب لقلبى ولن ينتزع منى مثل باقى المناصب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الدين هلال: الحوار الوطني جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.