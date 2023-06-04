الأرصاد: اعتدنا على أسئلة «ننشر الغسيل ولا لأ.. وإمتى نطلع اللبس الصيفى»

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أننا اعتدنا على أسئلة من نوعية "ننشر الغسيل ولا لأ؟، نطلّع اللبس الصيفى ولا لأ؟".
وأكد، أن أن الهدف من قانون هيئة الأرصاد الجوية التنظيم والحد من الشائعات التى تتنشر كل فترة.
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