أمين الأعلى للآثار: قرينة الرئيس الأمريكى كانت سعيدة بزيارة الأهرامات

جدة - نرمين السيد - صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيرى بأن جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكى، كانت سعيد سعيدة بزيارة الأهرامات، و"قمنا بشرح تفاصيل بناء الأهرامات وقصة أبو الهول".





وأضاف، فى تصريحات تلفزيونية: "قمنا مع السيدة جيل بايدن بزيارة الأهرامات وتحدثنا عن طريقة بناء الأهرامات وارتفاعها، كما أخبرناها عن حجم الاكتشافات الأثرية اليومية، والتقطت صورا تذكارية أمام الأهرامات، وقدمنا لها هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ من الآثار وليس آثارا".

وتابع: إن جيل بايدن أعربت عن سعادتها بزيارة الأهرامات بكتابة منشور على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن ملف استرداد الآثار من الخارج، قال وزيري، إن: "مصر استرجعت أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من الخارج، كما أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية، من أجل استرداد القطع الأثرية من الخارج ونحن نعلن عن أى آثار تعود من الخارج".