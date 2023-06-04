جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن الخط الأخضر الثالث سيعمل ساعة زيادة بعد منتصف الليل حتى الواحدة صباحًا للوصول أسرع وتشجع وقت أطول. وأكدت الشركة أن محطات المترو ستعمل حتى الواحدة صباحا بعد منتصف الليل، علما بأن المباراة ستقام الساعة 9 مساء. ونبهت شركة إدارة المترو، على مشجعى الدرجة الثالثة النزول فى محطة أرض المعارض، وعلى مشجعى الدرجة الثانية النزول فى محطة الاستاد، لتنظيم وتسهيل دخول المشجعين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المترو يمد العمل ساعة اليوم بسبب مباراة الأهلى والوداد والمغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.