شيخ الأزهر ووزيرى الأوقاف والسياحة يفتتحون مسجد الظاهر بيبرس اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي؛ مسجد «الظاهر بيبرس»، اليوم الأحد، هذا إلى جانب وزيرى الأوقاف والسياحة الدكتور محمد مختار جمعة وأحمد عيسى.





يأتى ذلك بعد الانتهاء من التجديدات وكل أعمال الصيانة والترميم، حيث بدأ مشروع ترميمه عام 2007، ثم توقف عام 2011، واستؤنف عام 2018 بمنحة من دولة كازاخستان. ويعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقدارى سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه فى شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوى فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وتتميز العلاقات التاريخية بين الأزهر وكازاخستان بترابط قوي، والذى ترسخ من خلال التبادل العلمى والثقافى والدعوى بين الطرفين، واستعداد الأزهر الدائم لدعم كازاخستان بكل ما تحتاجه من منح دراسية وتدريب متخصص، والترحيب بأئمة كازاخستان للدراسة فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعزيز مهاراتهم فى التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة.

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