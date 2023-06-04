طلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحانى الفقه والحديث

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أمس السبت، أعمال امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2022 - 2023 للثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادتى الفقه والحديث، فى كل معاهد الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، بأنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان فى مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر.