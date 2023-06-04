جمارك مطار الغردقة تضبط  تهريب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة والدكتور هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب كمية الحشيش المخدر والماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا اشتبهت سلوى عبداللطيف مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكبين بلجيكيين من أصل مغربى أثناء خروجهما من بوابه اللجنة الجمركية. وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حداد تلاحظ وجود كثافات معتمة داخل علب بالحقائب. قام محمود رفعت المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف مصطفى همام بتفتيش حقائب الراكبين بتفتيش حقائب الراكب الأول تلاحظ وجود علبة كريم للشعر بفتحها تبين وجود ماده بنية اللون داخل كيس شفاف داخل علب الكريم بوزن ٢٤ جراما من الحشيش المخدر. وبتفتيش الراكب الثانى تبين وجود نفس النوع من علب الكريم بفتحها تبين أن بداخلها مادة الماريجوانا المخدره بوزن ١٤ جرام ملفوفة فى كيس شفاف. وقام بالتحريز جمال خلف ومنال سالم فى بحضور هانى حافظ من الأمن الجمركى وإشراف عصام عباس مدير الاداره وأحمد عسكر من مكافحه التهرب الجمركى . قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٢٠ لسنه ٢٠٢٣ وإحاله الراكبين للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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