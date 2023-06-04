صحف اليوم.. تأكيد مدبولى أن مصر ستصبح مركزا لوجستيا يتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر مركز لوجستى على ساحل المتوسط"، نقلت صحيفة الأهرام، عن مدبولى، تأكيده أن التطوير الشامل الذى يشهده ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية يأتى ضمن الأعمال الضخمة جدا التى تنفذها الدولة فى إقامة الأرصفة والموانىء الجديدة، لكى تصبح مصر مركزا لوجستيا على ساحل البحر المتوسط.

وأوضحت الصحيفة، أن مدبولى لفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش إقرار حوافز استثنائية، لتفعيل تجارة الترانزيت فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية، نظرا لاستيعابهما السفن العملاقة، مشيرا إلى أهمية تفعيل هذه التجارة فى أفضل صورة ممكنة بمصر، لأن هذه التجارة هى المستقبل.

وذكرت أن مدبولى، أوضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، أن ميناء الإسكندرية يظل هو الأكبر فى حجم تجارة مصر، إذ يتجاوز به حجم التجارة، سواء الصادرات أو الواردات، أكثر من 60% من تجارة مصر، قائلا إنه بوجود الرؤية المتكاملة لميناء الإسكندرية ومجموعة الموانىء وربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة عن طريق ميناء المكس، بحيث توجد 3 موان متكاملة، سيكون لدينا أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط مع اكتمال المشروع.

وفى نفس السياق، تحت عنوان "مدبولى: سرعة الانتهاء من تطوير المتحف اليونانى الرومانى والمنطقة المحيطة استعدادا لافتتاحه"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن مدبولى تأكيده، الحرص على المتابعة الدورية للموقف التنفيذى الحالى للمشروعات التى تخدم المواطن فى مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته للإسكندرية تأتى بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة متابعة سير العمل فى مختلف المشروعات والمخطط الزمنى لتنفيذها، لدفعها وسرعة إنجازها للإسهام فى تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم فى مختلف القطاعات والمجالات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الجولة، وجه مدبولى بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف اليونانى الرومانى والمنطقة المحيطة به، استعدادا لافتتاحه، مؤكدا أن هذا الصرح دليل على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، وأن اهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وفى موضوع آخر، تحت عنوان "التموين" تضخ 25 ألف رأس ماشية استعدادا لــ"الأضحى"، أوضحت صحيفة المصرى اليوم، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استقبال أكثر من 25 ألف رأس ماشية من السودان وتنزانيا وجيبوتى وأوغندا وضخها بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر والمنافذ الأخرى، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين تأكيده، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التى تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها فى الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وقال إنه يتم ضخ نحو 1500 رأس ماشية على مستوى الجمهورية يوميا من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية فى الوجه البحرى والقبلى بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بسعر 195 جنيها للكيلو.

وخارجيا، وتحت عنوان شكرى، يمثل مصر فى "مراسم تنصيب أردوغان"، نقلت صحيفة الجمهورية، عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد قوله، إن وزير الخارجية سامح شكرى توجه أمس إلى العاصة التركية أنقرة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتمثيل مصر فى مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الخارجية أوضح، أن مشاركة شكرى تأتى فى إطار التطور الذى يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركى.

وإلى ملف التعليم، وتحت عنوان اطمئنوا.. امتحانات الثانوية "مطابقة للمواصفات الفنية"، أوضحت صحيفة الجمهورية، أنه قبل 9 أيام من انطلاق ماراثون الثانوية العامة طمأنت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بأن الامتحانات مطابقة للمواصفات الفنية ومن داخل المناهج الدراسية مع وجود كتيبات المفاهيم وتوزيع الأسئلة لقياس المستويات المعرفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت على المديريات التعليمية بالاستعداد جيدا وإعطاء التعليمات بتوفير جو الهدوء والراحة داخل اللجان مع مواجهة صارمة للغش وحظر استخدام التليفون المحمول أو أى أجهزة رقمية داخل اللجان.