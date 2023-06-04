الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان لـ1.2 مليون مواطن خلال إبريل

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان، أنه تم عقد 6 آلاف و787 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 66 ألفا و558 مواطنا.
وتابع "عبدالغفار" أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على وحدات طب الأسنان وأقسام الأسنان بالمستشفيات بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التى تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوها بتفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبى والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الإلكترونى الموحد.
من جهته، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 175 طبيب أسنان على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابيا على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 774 طبيب أسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
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