قطار «حياة كريمة» يصل قرية الهنادى فى الأقصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - دعم كبير حصلت وتحصل عليه قرية الهنادى، التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لدعم تطوير قرى الريف المصرى، بعدما كانت من القرى المحرومة، بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة لها.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز المشروعات التى تجرى بالقرية، وهى: محطة مياه الهنادى وشبكاتها على مساحة 40 كيلومترا، يستفيد منها 130 ألفا فى 9 قرى محيطة، بتكلفة 270 مليون جنيه للمحطة، و95 مليون جنيه تكلفة الخط الناقل، و365 مليون جنيه التكلفة الإجمالية. كما تشهد القرية تنفيذ مركز شباب الهنادى، الذى يضم ملعب كرة قدم، ومبنى إدارى، وصالات للأنشطة الرياضية، ومساحات خضراء.

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