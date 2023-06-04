وزير الرى يؤكد أهمية الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط تطهير الترع والمصارف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أهمية الالتزام بمعدلات تنفيذ خطط تطهير الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات المختلفة، خصوصا بالنقاط الساخنة، مشيرا إلى أن نسبة وجودة تنفيذ هذه الخطط على الطبيعة ستكون أحد معايير تقييم مسئولى الرى بالمحافظات.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والرى مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة المنظومة المائية وجاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

واستعرض سويلم - خلال الاجتماع - نتائج مرور اللجان التابعة لوزارة الرى على الترع للاطمئنان على موقف أعمال التطهيرات، ومنها الأعمال التى يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتى بمعدات إدارات الصيانة الوقائية، وبالشكل الذى يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

كما وجه بإعداد جدول زمنى لمواعيد إزالة الحشائش وتكريك الترع خلال شهور العام المختلفة وطبقا لاحتياجات كل ترعة، بحيث يكون هذا الجدول الزمنى أداة تعتمد عليها إدارات الرى عند وضع خطة التطهيرات والتكريك سنويا.

واستعرض سويلم، أيضا الإجراءات التى تتخذها أجهزة وزارة الرى لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس، ووادى النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء جميع الاحتياجات المائية المقررة، وذلك فى إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق.

وتم خلال الاجتماع عرض تقارير المرور على محطات الخلط الوسيط والتى تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة، حيث وجه وزير الرى باستمرار متابعة حالة هذه المحطات لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة، وبإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المائية ومكوناتها مثل البوابات، ومواقع التليمترى، بحيث تكون أداه للمتابعة والصيانة الدورية.

وشدد الدكتور سويلم، على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا.