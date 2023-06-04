حسن شحاتة يرأس وفد مصر فى مؤتمر العمل الدولى

جدة - نرمين السيد - يشارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء اليوم اليوم الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الأول للمجموعة العربية، المشاركة فى فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى، المنعقد فى جنيف خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجارى.





يأتى ذلك بحضور 5000 مندوب من 187 دولة حول العالم يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، ويرأس الوزير وفد مصر الثلاثى المشارك فى هذا "المؤتمر الدولى"، الذى سيناقش خلال فترة انعقاده مجموعة من الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم والتحديات التى تواجهه، كما يناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، الذى يأتى هذا العام تحت عنوان "النهوض بالعدالة الاجتماعية ".

ويرى جيلبرت هونجبو، أن العالم يواجه مجموعة متباينة لكنها متداخلة من التحديات، بدءا من تداعيات جائحة 19-COVID، وارتفاع تكاليف المعيشة حول العالم، والظواهر المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسى، إلى أزمة الديون العالمية التى تلوح فى الأفق، وقال، إن تأثيرها على عالم العمل يؤخر بشكل كبير، إن لم يكن يهدد التقدم نحو العدالة الاجتماعية.

كما يطرح المدير العام للعمل الدولية، توصيته بأهمية تشكيل تحالف عالمى من أجل النهوض بالعدالة الإجتماعية.

وبحسب بيان صحفى عن وزارة العمل، فإن المجموعة العربية المنعقدة مساء اليوم بمقر منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى، وبدعوة من مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، ستناقش كيفية التنسيق بين الوفود العربية المشاركة، والثبات على رؤية ورأى موحد بشأن جميع الملفات المطروحة على جدول أعمال "المؤتمر الدولى"، وكذلك معارضة كل القرارات التى من شأنها أن تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية، والمبادئ والأخلاقيات الطبيعية حول العالم، وكذلك تشكيل لجان تنسيق منها المكلفة بمتابعة أعمال اللجان المنبثقة عن المؤتمر، و"الصياغة" المكلفة بإعداد الصيغة النهائية بشأن ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى حول أوضاع العمال وأصحاب الأعمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سورية.

وأيضا الترتيب لعقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين يوم الأربعاء المقبل ،وتقديم الدعم للصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية،وكذلك الحديث بشأن ما ستحتويه كلمة المجموعة العربية التى ستلقيها دولة مورياتنا باسم "المجموعة العربية" ،أمام هذا "المؤتمر الدولى"، كون موريتانيا كانت آخر دولة ترأست مؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة نهاية الشهر الماضى، وذلك بحسب النظام الأبجدى المعمول به فى نظم منظمة العمل العربية.

وفى تصريحات للوزير حسن شحاتة وزير العمل، قال إن مصر التى وقعت 64 اتفاقية مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها قبل 100 عام، لم تدرج هذا العام على قائمة الملاحظات الطويلة التى تضم 40 دولة حول العالم، وهو ما يضع الوفد المصرى المشارك فى "المؤتمر الدولى" الذى تنطلق فعالياته الرسمية بجلسة افتتاحية عامة صباح غدا الإثنين، على أرضية صلبة، فى طرح جميع سياسات الدولة المصرية وتعزيزها لعلاقات العمل، بين طرفى العملية الإنتاجية "عمال وأصحاب أعمال"، وحمايتها ورعايتها لعمالها فى الداخل والخارج، والتأكيد على أن هذه "الحماية والرعاية" النموذجية تأتى بتوجيهات رئاسية مباشرة، من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه فى خطابه الأخير فى عيد العمال مطلع الشهر الماضى بالاستمرار فى تعزيز معايير العمل الدولية، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى بين جميع الأطراف المعنية بشأن ملفات العمل، وتأكيده دائما على أن مصر راعية وداعمة لكل عمل عربى مشترك.