مراسم استقبال رسمية للرئيس الموريتانى بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين لمصر وموريتانيا واستعراض حرس الشرف. ومن المقرر أن يجرى الزعيمان مباحثات لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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