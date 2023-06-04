عاجل.. السيسى: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمليشيات من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، بالمؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس موريتانيا، إنهما ناقشا الأزمة الليبية، وتوافقا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمليشيات بدون استثناء.
وأضاف الرئيس السيسى، انهما بحثا الأوضاع فى السودان، وأكدا أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار وتكثيف الجهود لوصول المساعدات الإغاثية للسعب السودانى، مع حث جميع الأطراف على التحلى بالحكمة للحفاظ على السودان الشقيق.
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