وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومى للصحة النفسية إلى 764 طبيبا، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 92 طبيبا.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، إن المجلس نظم 15 ورش عمل وندوة توعوية، بالإضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدربا من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.
وأكدت العطار، أن نسبة الاستجابة للشكاوى التى وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسى، وكذلك التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسى، بتنفيذ 112 زيارة للمنشآت النفسية.
وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التى ينظمها المجلس القومى للصحة النفسية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت نجحت فى غلق 17 مركزا للعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية بلغت 10418 سرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.