السيسى: مباحثاتى مع رئيس موريتانيا كانت بناءة وعكست إرادتنا المشتركة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى، إن المباحثات مع نظيره الموريتانى، كانت مكثفة وبناءة، مؤكدا تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العريقة مع موريتانيا.

وأضاف أن المباحثات عكست الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، والتنسيق على المستويات كافة.