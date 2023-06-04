وزير الأوقاف يحتفي بافتتاح مسجد الظاهر بيبرس ويعلن نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة منه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يونيو 2023 01:28 مساءً - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية لشيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومفتي كازاخستان والوفد المرافق له، خلال كلمته في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، معلناً نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة القاهرة.

وقال جمعة، إن المسجد يعد ثالث أكبر مسجد أثري، ورابع مسجد بعد أن شيدت مصر مركز الثقافة في العاصمة الإدارية وافتتحه الرئيس ومركز الجامعة الأزهر، مضيفاً أنه يأتي بعد أقل من عام بعد تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد عمر بن العاص.

وقال الوزير إنه تم افتتاح المسجد بعد استمرار غلقه نحو 250 عاماً فقد تم افتتاحه عام ١٥٦٦ عاماً، ثم توالت عليه الأحداث والحمله الفرنسية وبدا التطوير في 2008/ 2007، ثم عاد عمليات التطوير منذ عام 2018، إلى أن تم تريممه بتكلفة 273 مليون جينه مصري، وساهمت الأوقاف بحوالي 60 مليون من الموارد الذاتية و150مليون جينه بدعم من وزارة السياحه ووزارة التخطيط.

ويشارك في الافتتاح كل من الدكتور مولين أشيمباييف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والشيخ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.