السبكى: مصر حققت تقدما ملحوظا فى تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى، اليوم، فى فعاليات إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة بجمهورية مصر العربية عن العام المالى 2020-2019، والتى تم إطلاقها بحضور كلا من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد خليفة، خبير النظم الصحية واقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الإجتماعى، إضافة إلى نخبة من كبار المسئولين والمتخصصين فى الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن تقرير الحسابات القومية للصحة يعد محطة هامة ونقطة فارقة فى طريق الإصلاح الصحى الشامل بمصر، لافتا إلى أن أبرز نتائج التقرير كانت زيادة الإنفاق الصحى الحكومى بنسبة أكثر من 20% مقارنة بالتقرير السابق عن العام المالى 2015-2014، إضافة إلى زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الصحى العام على المستوى الإقليمى، وهو ما يعد إنجازا فريدا للدولة المصرية وتحقيق لاستحقاق دستورى أكد حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة.

وتابع: أن ذلك علاوة على انخفاض ملحوظ فى نسبة الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة حيث شهدت مصر مؤشرات عالية جدا فى هذا الأمر حيث وصلت حسب التقديرات بهذا التقرير إلى أقل من 59.3%، مشيرا إلى أن بورسعيد شهدت أقل نسبة من الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، ولافتا إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة تطبيق المنظومة أول 9 شهور فترة جمع البيانات الخاصة بالتقرير خلال العام المالى 2020-2019، بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة تفى بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالى للمرض.

ولفت، إلى أن التأمين الصحى الشامل امتد فى 6 محافظات حتى الآن، بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان، ولافتا إلى أنه فى المستقبل القريب ستمتد المنظومة إلى كافة أنحاء مصر طبقا للتوجيهات الرئاسية فى أقل من 10 سنوات.

وتابع: أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لخفض نسبة الإنفاق الشخصى من الجيب على الصحة لنسب أقل من "20 - 22"% طبقا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030، مؤكدا أن بتكاتف وتضافر جهود كافة الفاعلين من الوزارات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية سيتحقق ذلك، ومقدما كل الشكر باسم كافة العاملين بوحدة الحسابات القومية للصحة إلى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على دعمه لإطلاق هذه الدراسة، ولخبراء منظمة الصحة العالمية، وكافة الجهات المشاركة والداعمة للدراسة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مصر تتبوأ بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية مكانة مرموقة فى التنافسية العالمية نحو التنمية المستدامة على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء تمثل خارطة الطريق نحو تبنى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة الرعاية الصحية بالإستناد إلى إطلاق المبادرات الصحية والمشاريع الصحية وتوفر البنية التحتية الحديثة وأفضل التقنيات المتخصصة ومنشآت الرعاية الطبية ذات الكفاءة العالية.

وتابع: أن نتائج الحسابات القومية للصحة عن العام المالى 2020-2019 تؤكد نجاح عمليات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، والذى يعد إنجازا متميزا للدولة يعزز كفاءة المبادرات والمشاريع والسياسات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد السبكى، أن الحسابات القومية للصحة تعد أولوية استراتيجية تدعم إستدامة وتنافسية وحوكمة قطاع الرعاية الصحية بالدولة، مشيرا إلى أن الحسابات القومية للصحة تهدف إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة برؤية مستدامة لجمع بيانات الإنفاق الصحى وتحسين التخطيط وتخصيص الموارد مع تركيز خاص على توزيع النفقات حسب الأمراض وربطها بالميزانيات وبالنتاتج الصحية بطريقة مستدامة لتعزيز رسم الخطط والسياسات الصحية الوطنية وصنع القرارات المسندة بالبينات وتنفيذها.

وتابع: أن نظام الرعاية الصحية فى الدولة يستمر فى التطور كواحد من أكثر النظم الصحية قوة ومرونة إقليميا وعالميا بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم رعاية صحية ذات جودة من خلال نظام صحى بمعايير عالمية يتميز بالفاعلية والمرونة والاستدامة، حيث أن توفير حياة صحية للفرد والأسرة والمجتمع تعد من أولويات الأجندة الوطنية للدولة لتصبح فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى مجال الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، فخره وسعادته بإطلاق هذا التقرير على المستويين المحلى والدولى بالشكل الذى يليق بمصر وثورة الإصلاح الصحى الشامل التى تشهدها حاليا، وتجنى ثمارها، لافتا إلى تميز هذا التقرير فى هذه النسخة تحديدا لمراعاته تواجد جميع القطاعات الصحية المقدمة للخدمات سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو الأهلى فى الحسابات القومية للصحة، والذى يعد المرة الأولى من نوعها، كما بنى على عدة مستويات الخاصة بالتداخلات الطبية وعلى مستوى المحافظات، وراعى أيضا تطبيق النظام التأمين الصحى الحالى، إضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل الجارى امتداده إلى كافة محافظات مصر تباعا والذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2019.

وأكد، أن هذا التقرير أداة هامة لكافة صناع القرار فيما يتعلق بالصحة والجزء الاقتصادى لأن فى نهاية المطاف القطاع الصحى يمثل بشكل مباشر على دفع عملية التنمية والاقتصاد، كما يساعد على صياغة السياسات الصحية الوطنية لمستقبل صحى أفضل للمصريين، لافتا إلى أهمية زيادة الإنفاق على الطب الوقائى الذى ينعكس بشكل مباشر على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، متمنيا الاستفادة على كافة المستويات من نتائج هذه الدراسة لكافة الشركاء والفاعلين فى القطاع الصحى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أن الحسابات القومية للصحة هى الأساس الفعال فى التشغيل الفعال للنظام الصحى بما تتيحه من إحكام الرقابة على الموارد وأوجه صرفها من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات والاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها وتوظيفها بالشكل الصحيح فى تقديم رعاية أشمل وأفضل، وهو ما يعكس الإهتمام الحكومى بتعزيز الحماية المالية للفرد للحصول على الخدمات الصحية وتأمين استراتيجيات استدامة التمويل الصحى والسعى لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التى تعد أحد أهم الأهداف الصحية ضمن برنامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدا أن التطوير الشامل للنظم الصحية أساس التنمية للقطاعات الخدمية الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة.