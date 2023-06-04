الرئيس الموريتانى يهنئ الشعب المصرى بالإنجازات العظيمة: قوة مصر قدرة للأمة

جدة - نرمين السيد - وأكد أن مصر هي "أرض الكنانة"، مقدمًا التهنئة للرئيس السيسى وللشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر فى العهد الميمون للرئيس السيسى. وأضاف الرئيس الموريتانى:" يحق لنا جميعًا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هى قوة الأمة".

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