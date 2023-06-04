رئيس موريتانيا: مصر تلعب دورا بارزا ولها مكانة خاصة فى وجداننا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الغزاوى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية: "يحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات فى مصر، فقوة مصر هى قوة الأمة"، متابعا: "إذا كان الوضع فى مصر حسن، فالوضع عندنا كلنا حسن".

وشدد على ما تمثله مصر فى وجدان العرب، ودورها البارز الذى لعبته وتلعبه فى القضايا الكبرى لأمتينا العربية والإسلامية، ومكانتها خاصة فى وجدان الموريتاتيين.