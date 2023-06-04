الإمام الطيب: الظاهر بيبرس من قادة التاريخ الإسلامى العظام

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الظاهر بيبرس من قادة التاريخ الإسلامى العظام، وهؤلاء الذين يتوقف التاريخ طويلا فى رحابهم ويقف خاشعا أمام مآثرهم الكبرى وانتصاراتهم الخالدة ودورهم الرائد فى السياسة والاقتصاد فى العالم العربى عامة وفى ربوع مصر خاصة.





وأشار إلى أن إلى أنه رابع سلاطين دولة المماليك ومؤسسها الحقيقى، ولد عام 625 هجريا وتوفى 676 هجريا وحقق خلال حياته العديد من الانتصارات.

وأضاف شيخ الأزهر، فى كلمته خلال افتتاحه مسجد الظاهر بيبرس، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام اليوم - إن علماء التاريخ أفردوا ترجمات عديدة لإنجازات الظاهر بيبرس التاريخية وخصصوا له مساحات واسعة فى كتبهم ومجلداتهم العديدة.

وأشار إلى أنه فى مقدمة هؤلاء العلماء ابن الوردى فى كتابه تاريخ ابن الوردى وشيخ المؤرخين عبد الرحمن بن خلدون فى موسوعته التاريخية ديوان المبتدا والخبر فى تاريخ العرب والبربر، والمقريزى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، والعلامة يوسف بن تغرى بردى فى كتابه "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة".

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن الظاهر بيبرس لقب بأبى الفتوح سلطان مصر والشام، وكان شجاعا جبارا يباشر الحروب بنفسه وكان ملكا عالى الهمة شديد البأس يرجع الفضل إليه فى وضع النظام الإدارى وأصوله فى مصر والشام فى العهد المملوكى ورائد الإصلاحات المتنوعة فى هذا العصر.

وقال إن المؤرخين يؤكدون أن الظاهر بيبرس شغل كرسى السلطنة 17 عاما وهى مدة طويلة لم يبلغها أحد من سلاطين دولة المماليك البحرية باستثناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهو دليل على قوته ونجاح سياسته فى الحكم من ناحيته واستقرار المجتمع واستتباب الأمن فى عهده من ناحية أخرى.