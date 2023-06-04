محافظ الجيزة يسلم 57 موتوسيكلا وكرسيا كهربائيا لذوى الهمم (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم أحمد راشد محافظ الجيزة، 18 موتوسيكلا مجهزا بشكل طبى و39 كرسيا كهربائيا لذوى الهمم والقدرات الخاصة، مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، للعمل على دعمهم وتسهيل حركتهم.





وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم، وتحسين سبل معيشتهم، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف ساعدت فى تكثيف الجهود المقدمة لزيادة وتنوع الدعم المقدم لهم وإدماجهم داخل المجتمع.

وأشاد بدور جمعية مصطفى وعلى أمين الخيرية، ومساهمتها الفعالة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وثمن المحافظ، الدور الحيوى لتلك المؤسسات المجتمعية فى دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدا استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة.

وخلال تسليم الكراسى المتحركة والتروسيكلات، حرص محافظ الجيزة، على الاستماع إلى مطالب ذوى الهمم، معربا عن سعادته بلقائه بهم، وموجها نائب المحافظ ببحث المطالب الخاصة بهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن بالجيزة وتذليل العقبات وحل أى مشكلات تواجههم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذى ترعاة الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبها أكدت صفية أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية على حرص المؤسسة، على مشاركة مؤسسات الدولة الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود تلك الجهات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية وذوى الهمم، مشيرة إلى أن تسليم المركبات اليوم هو الدفعة الثانية من مشاركة المؤسسة بمبادرة "قادرون باختلاف" لهذا العام.

حضر فعاليات تسليم الكراسى المتحركة والمونوسيكلات المجهزة طبيا، هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وصفية مصطفى أمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، وهانى صادق أمين الصندوق، وصفاء سعد أمين المجلس، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى.