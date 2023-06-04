إطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.





وأشاد وزير الصحة والسكان بالتقرير القومى لحسابات الصحة، والذى يعد نقلة نوعية فى الدراسات الصحية، مؤكدا أهمية الاستفادة القصوى من بيانات التقرير التى تحمل فوائد جمة لجميع المعنيين بالصحة فى مصر، مشيرا إلى أن التقرير كشف عن تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة من 62.7 إلى 59.3%، كما أشار التقرير إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة 47.9% بمحافظة بورسعيد، كأحد نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أول عام من التطبيق.

ولفت إلى أن التقرير كشف عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد فى الصحة بنسبة 13%، موضحا أنه بالإشارة إلى مخرجات التقرير فلابد من النظر إلى ضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازى مع تطوير الصناعات الدوائية، منوها إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق فى هذا القطاع والذى يمثل 33%.

وتابع الوزير، أن التقرير كشف عن أهمية زيادة الإنفاق الحكومى على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومى على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسى، مع الحفاظ على احتياطى استراتيجى قومى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحى واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وأضاف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إعداد الدراسة المهمة للدولة المصرية يأتى فى دور الجهاز وهو المعنى والرسمى للبيانات والإحصاءات فى مصر، ويبنى عليها سياسيات الدولة المصرية، موضحا أن الحسابات القومية الصحية أداة رئيسة لمراقبة المدخلات، ونظام أساسى لتحديد فرص التحسين والتنمية وأهداف التنمية، وكذلك تحديد جهات الإنفاق ومصادر تمويلها والجهات والخدمات المقدمة، مستعرضا مقومات التقرير، والإحصاء كآداة مرجعية لصناع القرار لتحسين عملية التنمية وصنع القرارات.

وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، عن سعادتها بالنقلة النوعية فى التشارك بمصر فى الحسابات الوطنية، موضحة أهمية توقيت التقرير فى ظل ما تشهده مصر من تطوير المنظومة الصحية، قائلة إن الدراسة جزء رئيسى من عمل المنظمة، كما تم إجراء الدراسة فى ظل جائحة كوفيد وهو نجاح إضافى لفريق العمل بالتقرير.

حضر فعاليات إطلاق التقرير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وعدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر، وممثلين عن وزارات التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص فى مصر، وعدد من شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.