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شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس (فيديو)

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أحمد صلاح محمد توفيق 2023-06-04 17:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - افتتح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، اليوم الأحد، مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وذلك بعد انتهاء أعمال الترميم، حيث يعد ثالث أكبر مساجد مصر مساحة.

يعتبر مسجد الظاهر بيبرس، أحد أهم التحف المعمارية وأقدمها فى العصر المملوكى، بناه السلطان الظاهر بيبرس، عام 665 هـ- 1266م.

صحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلوه قبة، ويعد نفس تخطيط جامع أحمد بن طولون، ويبلغ طوله 108 أمتار وعرضه 105 أمتار، وبه 3 بوابات رئيسية بارزة.

يبلغ إجمالى مساحة المسجد 18 ألف متر مسطح بالسور وكل ما يحتويه، أما إجمالى مساحة المسجد فقط 11 ألف متر.

يذكر أن الافتتاح حضره أيضا رئيس مجلس السينات بجمهورية كازاخستان، الدكتور مولين أشيمباييف، والشيخ نوريزباى حاج تاغانولى، المفتى العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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