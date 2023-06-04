شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس (فيديو)

يعتبر مسجد الظاهر بيبرس، أحد أهم التحف المعمارية وأقدمها فى العصر المملوكى، بناه السلطان الظاهر بيبرس، عام 665 هـ- 1266م.
صحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلوه قبة، ويعد نفس تخطيط جامع أحمد بن طولون، ويبلغ طوله 108 أمتار وعرضه 105 أمتار، وبه 3 بوابات رئيسية بارزة.
يبلغ إجمالى مساحة المسجد 18 ألف متر مسطح بالسور وكل ما يحتويه، أما إجمالى مساحة المسجد فقط 11 ألف متر.
يذكر أن الافتتاح حضره أيضا رئيس مجلس السينات بجمهورية كازاخستان، الدكتور مولين أشيمباييف، والشيخ نوريزباى حاج تاغانولى، المفتى العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.
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