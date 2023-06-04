عاجل- السيسى ونظيره الموريتانى يثمنان التطور المستمر فى العلاقات (صور)

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر فى العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.
كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتانى فى هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين فى جميع المجالات.
وفى ذلك السياق، تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيرى الخارجية فى شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربى والإفريقى المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.
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