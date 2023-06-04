محافظ الجيزة: قبول التبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوى بمركز أبو النمرس

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بديوان عام المحافظة، وذلك لقبول تبرع بقطعة أرض بمساحة 2208م2 لإقامة مدرسة للتعليم الثانوى عليها، بالإضافة إلى تبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لهيئة الأبنية التعليمية للمساهمة فى أعمال بناء المدرسة، لخدمة أبناء قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.





وشدد أحمد راشد، على رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة الانتهاء من أعمال إقامة المدرسة لتشغيلها لدعم الخدمات التعليمية بمركز ومدينة أبو النمرس. ولفت إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن، لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول. وأكد المحافظ، أهمية مشاركة المجتمع المدنى وكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى قطاعى التعليم والصحة، من أجل تطوير البنية الأساسية، معربا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة. وأشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة، وبناء أجيال تستطيع حمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.

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