القومى لحقوق الإنسان يزور أسوان ضمن جولاته الميدانية بالمحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، بهدف التعرف على المؤسسات الخدمية، بتلك المحافظات، للوقوف على أوضاعها، وآليات عملها فى تقديم الخدمة للمواطن، والربط بينها ونماذج الشكاوى التى تتلقاها لجنة الشكاوى بالمجلس.

كما يأتى ذلك لنشر الوعى، والتعريف بدور المجلس وأهدافه، فيما يتعلق بآليات تلقى ومعالجة الشكاوى.