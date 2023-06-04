وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين فى مستشفى القاهرة الفاطمية (صور)

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد العيادات الخارجية، والقسم الداخلى بالمستشفى، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم، للاطمئنان على رضائهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفى.
وقال «عبدالغفار»، إن الوزير تفقد قسم الكلى الصناعى، واطلع على معدلات عمليات زراعة الكلى ونسب نجاحها، حيث أجرى المستشفى 188 عملية زراعة كلى، منذ حصوله على الترخيص بإجراء عمليات زراعة الأعضاء عام 2018، بنسبة نجاح تراوحت ما بين 84 إلى 96%.
وأضاف «عبدالغفار»، أن مستشفى القاهرة الفاطمية، أجرى 33 عملية زراعة كلى عام 2023، بنسبة نجاح 100%، موضحا أن حالات زراعة الكلى التى أجريت العام الجارى تضمنت حالتى زراعة مزدوجة (كلى وكبد) كما تضمنت عمليتى زرع لطفلين، تراوحت أعمارهما ما بين 8 إلى 10 سنوات.
وأشار «عبدالغفار»، إلى أن مستشفى القاهرة الفاطمية يشارك فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنع قوائم الانتظار، حيث أجر المستشفى 12 ألفا و612 عملية ضمن المبادرة، ما بين حالات المياه البيضاء، وزرع عدسات، وعمليات الشبكية، وإزالة الجسم الزجاجى، وحقن زيت السليكون، وليزر داخلى، وعمليات زراعة القرنية بأنواعها وتركيب حلقات القرنية، وكذلك عمليات إصلاح الحول، وعمليات المياه الزرقاء، وتركيب الصمام، عمليات حقن داخل العين، والعمليات المتوسطة والصغرى.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جاد مدير المستشفى، إن قسم الرمد بالمستشفى يقدم خدماته لكافة الجنسيات من المقيمين فى مصر، وكان من بين المنتفعين بخدمات المستشفى أشقاء فلسطينيين، ويمنيين، وسودانيين، وليبيين، وذلك من خلال 5 استشاريين، و6 إخصائيين، و20 طبيب نيابة، إلى جانب 17 زمالة من السنة الأولى إلى الرابعة.
ولفت إلى أن المستشفى يقدم خدماته لمرضى لمرضى التصلب المتعدد، حيث يجرى صرف العلاج الدوائى الشهرى لـ153مريضا، ويتردد على وحدة علاج وتشخيص التصلب المتعدد 638 مريضا شهريا، فيما يتردد على جميع العيادات شهريا نحو 7496 مريضا.
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