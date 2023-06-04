تغريم الإسماعيلى 120 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة المقاولون.. وإيقاف حمص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يونيو 2023 07:21 مساءً - أعلنت ادارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، تحت إشرف عامر حسين، عقوبات أحداث مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى فى الأسبوع الـ30 من عمر الدورى، وجاءت القرارات كالتالى:

توقيع غرامة مالية على النادى الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعبين والجهاز الفني والإدارى لقرار الحكم، ما أدى لتعطيل المباراة.

توقيع غرامة مالية على الإسماعيلى قيمتها 20 ألف جنيه للسباب الجماعى من الجماهير ضد الحكم.

توقيع غرامة مالية على الإسماعيلى قيمتها 50 ألف جنيه لنزول مسئولي العلاقات العامة بالنادى ونائب رئيس النادى أرض الملعب دون إذن.

إيقاف محمد حمص مدرب عام الإسماعيلى مباراة واحدة للطرد للاعتراض.

ومنع دخول عامل الملابس أى ملعب ومرافقة الفريق حتى نهاية الموسم.