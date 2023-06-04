جدة - نرمين السيد - من جانبه، وجَّه أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، تعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة، وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين. واستقبل العاملين، السائحين بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية، مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء إجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى. يذكر أنه وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند أوزبكستان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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