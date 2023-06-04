توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد، اليوم الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وجامعة الأزهر، فى شأن تدريب وإعداد خريجى معهد معاونى القضاء، بالصورة المثلى، التى تلبى احتياجات العمل، والذى وقعه كل من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عمر الأنصارى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية.





وفى مستهل مراسم التوقيع، أهدى رئيس جامعة الأزهر، إلى وزير العدل درع جامعة الأزهر، مؤكدا احترامه وتقديره لدور وزارة العدل ورجال القضاء. من جانبه، أعرب الوزير عن تقديره لجامعة الأزهر العريقة، وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات وزارة العدل وجامعة الأزهر. ويهدف البروتوكول إلى مراجعة منهج معهد معاونى القضاء التابع لجامعة الأزهر، بهدف إعداد خريجى المعهد بالصورة المثلى، التى تلائم طبيعة سوق العمل، وإعداد تصور عن المواد العلمية الخاصة بالتحول الرقمى والتطبيقات المستخدمة فى وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، وطلب البرمجيات ودليل المستخدم الخاص بها، لإدراجها فى المنهج الدراسى لمعهد معاونى القضاء، وعمل تصور لعمل برنامج تدريبى للعناصر المنتقاة من طلبة كلية الشريعة والقانون بالجامعة، يشمل على الأخص زيارات ميدانية للمحاكم والجهات المعاونة ومحاكمات صورية، فضلا عن توفير معامل الحاسب الآلى الخاصة بالجامعة بجميع مقراتها لتدريب السادة القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بها على مهارات الحاسب الآلى.

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