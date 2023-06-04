إنشاء حياة كريمة.. مدرسة نجع مصباح ببرج العرب تبدأ فى استقبال الطلاب (صور)

جدة - نرمين السيد - انتهت مبادرة حياه كريمة من إنشاء مدرسة نجع مصباح فى منطقة برج العرب، وسيتم البدء فى استقبال طلاب الصف الثالث الإعدادى العام القادم، والتى تحتوى على ثلاثة أداور ما بين مكاتب إدارية، وملعب، وذلك لرفع المعاناه التى كان يلقها الطالب أو ولى أمره.





وقالت نعمات عبد الحميد - مدرسة من أهالى منطقة برج العرب، إنها كانت تعمل فى مدرسة فى قرية الجويرة وهى على مسافة كبيرة جداً من نجع مصباح، ولكن قامت حياه كريمة باستغلال قطعة الأرض، وتم إنشاء صرح كبير للتعليم لخدمة أهالى المنطقة، كون أقرب مدرسة تبعد عن النجح بمسافة حوالى 2 كيلو متر، مما كان يشكل عبء عليهم لقطع كل هذه المسافة ذهابا وإيابا على الأقدام، وعبور شريط القطار والشارع الرئيسى، أو تحمل ولى الأمر تكلفة مواصلات يومية. وأضافت أن المدرسة مجهزة بأجهزة كهربائية وألعاب للأطفال ومساحة خضراء، لاستقبال مرحلة رياض الأطفال، والإبتدائى والإعدادى بكل مراحلهم، وقد بدأت الدراسة عام 2021 بمراحل (رياض الأطفال - الصف الأول والثانى الإبتدائى)، وسيتم البدء بالمرحلة الثالثة الإبتدائية العام القادم.

ونوهت (نعمات) إلى أن أهم مميزات هذه المدرسة أن الطالب يبدأ الدراسة بها فى مرحلة رياض الأطفال ويتركها بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، وهو ما يساعد على التقرب من زملاءه فى القرية وزيادة الترابط بينهم.

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