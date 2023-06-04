كازاخستان تقلد مفتى الجمهورية وسام "شفاعة" لجهوده فى نشر السلام العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش الاحتفال الذى أقامته كازاخستان بمناسبة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وحظى التكريم بحضور رفيع المستوى لرئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، والمفتى العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازاخستان، وسفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة، فضلا عن عدد من الشخصيات المصرية البارزة، على رأسهم: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وتوجه مفتى الجمهورية، خلال كلمته، بالتحية والشكر والتقدير إلى الحكومة الكازاخية والشعب الكازاخى الكريم المعطاء على الجهود الطيبة المباركة، فى إعمار وتجديد هذا الصرح التاريخى العملاق، الذى يجسد بصورة فعالة مدى عمق العلاقات المصرية الكازاخية، ومدى أصالة ومتانة الروابط التاريخية والدينية، التى تجمع بين البلدين، وما من شك أن روابط الإسلام والصلات التاريخية العميقة التى تجمع بين البلدين والشعبين لتعكس لنا ما يمثله هذا الصرح المبارك من أهمية ومكانة لدى الشعبين: المصرى والكازاخى.

وقال: "إن افتتاحنا لهذا الجامع المبارك، جامع السلطان بيبرس، ليذكرنا بالدور الريادى لمصر المحروسة، ولرجالاتها وجنودها وجيشها على مر التاريخ عامة".

وأضاف أن العالم أجمع قد مر فى القرن السابع الهجرى بغزو المغول البربرى الوحشى، سقطت على إثره الدولة العباسية، وانطفأت شموع العلم والحضارة من مدن، كانت مشاعل للحضارة على مر التاريخ الإنسانى والإسلامى، إلا أن الله سبحانه وتعالى صدق فى مصر وعده، فرزقها الأمن والأمان، وجعلها عتبة تكسر عليها أعناق الطغاة والغزاة، ليصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: "تكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي".

وتابع: إن هذا المسجد المبارك شاهد على هذه المرحلة الهامة فى تاريخ مصر الممتد أثرها إلى اليوم، فقد تمركزت مصر فى قلب العالم الإسلامى والعربى، وكان رجالاتها أرباب السيف والقلم، ومشاعل النور والحضارة للعالم، وأصبحت مساجدها العامرة وجوامعها المباركة مدارس لتربية الناس وإرشادهم، وكان تعزيز دور الأزهر الشريف والمدارس العلمية على مستوى البلاد، فأصبحت مصر ملجأ العلماء وطلاب العلم والفن والصناعة من كل أنحاء المعمورة، فكان فيها تعليم الناس كيف يعبدون الله، وكيف يجاهدون فى سبيل الله، وكيف ينشرون الجمال "والله جميل يحب الجمال"، فكانت الثلاثية المحمودة المنشودة العبادة والعمارة وتزكية للنفس.

وأكد أن إنشاء المساجد له الفضل الكبير والخصيصة العظيمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان "من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا فى الجنة"، وروى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه: من بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا فى الجنة.

وأوضح أن عمارة المساجد وترميمها له من الفضل ما لا يقل عن ذلك، فقد قال الله سبحانه وتعالى: {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} [التوبة: 18].

وأشار فضيلة المفتى، إلى أن الظاهر بيبرس كان كازاخانى النشأة، الأمر الذى يذكرنا بالروابط المشتركة، وبعمق العلاقات بين الدولتين المصرية والكازاخية على مر التاريخ.

وفى ختام كلمته، توجه مفتى الجمهورية، بالشكر والتحية والتقدير إلى حكومة كازاخستان، على هذه الجهود المباركة فى خدمة هذا الصرح المبارك، سائلا الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل جميع بلادنا وسائر العالمين فى أمن وأمان وتقدم واستقرار.